Петербуржцы смогут получить субсидии на оплату жилья без лишней «макулатуры»

В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина сообщают, что в 2022 году семьи смогут получить субсидии на оплату жилья. Выплаты получат жильцы, чьи расходы на ЖКХ превышают 14% совокупного дохода за 6 месяцев до подачи заявления. Теперь жители Северной столицы смогут получить субсидии без лишних справок и документов.

В Смольном решили создать единую базу данных, в которой будет храниться вся информация о коммунальных платежах. Систему сделают в этом году, а в 2022 году петербуржцы смогут уже ей воспользоваться.

«Получать информацию об отсутствии или наличии задолженности у горожан уполномоченные органы Петербурга будут из этой информационной системы», — сообщили в пресс-службе замглавы города Казарина.

Всеми операциями в системе, а также управлением по задолженности в ГИС ЖКХ будут заниматься управляющие компании, а также ресурсоснабжающие компании и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и капитального ремонта.