Здание дачи Кривдиной в Сестрорецке признают аварийным

Здание дачи Кривдиной, которое находится в Санкт-Петербурге в Курортном районе в Сестрорецке, признают аварийным. В доме до сих пор проживает семья с детьми. Руководитель пресс-службы администрации Курортного района Лариса Шаймуханова сообщила, что прокуратура вместе с собственником здания ООО «Норд Отель» решали вопрос об улучшении качества жилья для семьи.

Отметим, что в этом доме семейство живет целыми поколениями. В даче Кривдиной располагается 16 комнат. Глава пресс-службы отметила, что семья получает помощь от государства, но жилищные условия улучшать не хотят. Однако дом пока не признали аварийным, но данный вопрос в процессе решения. В случае принятия положительного результата жильцам нужно будет решать, где дальше жить.

Также Шаймуханова отметила, что лишать господдержки семью не собираются.