Большая Каменка оказалась в бараньих конечностях и внутренностях после Курбан-байрама

В Санкт-Петербурге после исламского праздника Курбан-байрам Большую Каменку загрязнили очень необычным способом. Около пункта приема оплаты ЗСД, под кустами, очевидцы увидели огромную свалку бараньих шкур, конечностей и кишок.

По предварительной информации от жителей Северной столицы, эту кучу организовали продавцы из Средней Азии, которые разделывают барана, а потом все остатки скидывают в реку.

«Там уже кубометра два этих отходов. Это все собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать. До Роспотребнадзора мне дозвониться не удалось», — сообщил один из петербуржцев.

Кроме того, он отметил, что пытался позвонить в полицию и объяснить ситуацию. Однако те, в свою очередь, сообщили, что никаких нарушений не выявлено.