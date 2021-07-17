КГИОП поручил снести три флигеля Воронцовского дворца

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга принял решение о сносе трех старинных флигелях Воронцовского дворца.

Решение о демонтаже зданий было принято по результатам акта историко-культурной экспертизы. Согласно документу объекты находятся в аварийном состоянии. Также отмечается, что пристройки обладают историко-культурной ценностью, но под охрану не попадают.

На данный момент в здании Воронцовского дворца находится Третий кассационный суд общей юрисдикции. Подрядчиком стала фирма «Куб строй». Согласно контракту, компания должна будет провести капитальный ремонт основного здания.

Стоимость работа будет составлять 200 миллионов рублей.