В Петербурге разработали новое приложение для прогулок по городу

В Санкт-Петербурге придумали новое мобильное приложение, благодаря которому можно будет совершать уникальные прогулки вблизи города.

С помощью нового приложения «Прогулки» можно будет с легкостью найти самые красивые места недалеко от Северной столицы. Этот новый онлайн-путеводитель пригодится как гостям Петербурга, так и его жителям.

Сейчас в приложении работает всего десять маршрутов, которые проложены по Лисьему Носу, Сестрорецку, Дудергофским высотам и другим.

Стоит отметить, что в новом путеводителе есть информация не только по красивым и запоминающимся местам, но и также о таких немаловажных объектах, как урны, скамейки, а также туалеты.