В Мариинской больнице начали проверку из-за голодающего пациента

Один из пациентов Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, болеющий коронавирусом, отправил официальную жалобу руководству медицинского учреждения на скудное питание. Больной сообщил, что еду, которую ему дают, есть и назвать ее таковой невозможно.

В связи с этим в Мариинской больнице начали проверку, чтобы установить действительно ли все так плохо. Об этом сообщил пресс-секретарь медучреждения. Руководство больницы сообщило, что вся еда, предоставляемая пациентам, дается в соответствии с закупками. Теперь специалисты должны будут узнать все сведения по стоимости, качеству и количеству продуктов, положенных больному.

Кроме того, руководство больницы отметило, что питание у коронавирусных больных одинаковое и выдается оно им более скромное, потому что таким пациентам противопоказана тяжелая пища из-за нагрузки на кишечник.

Также отметим, что пресс-секретарь Мариинской больницы заявила, что это единственная жалоба на еду от пациентов, остальных все устраивает.