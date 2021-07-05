В фуд-кортах Петербурга могут появиться официанты

Фуд-корты в Санкт-Петербурге хотят перепрофилировать в рестораны, путем устройства туда на работу официантов. Такую идею предложил председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Данная «реформа» позволит избежать больших очередей и толпы возле касс, а также соблюдать все предписанные антиковидные меры.

«Из-за пандемии предприятия общепита оказались в очень сложных условиях. Особенно это касается фуд-кортов. Длительное время они были закрыты и не работали. На непродолжительное время работа была возобновлена, но этим летом фуд-корты опять попали под эпидемиологические ограничения», — отметил Панов.

Также он добавил, что в связи с этим, необходимо изменить формат работы фуд-кортов, чтобы они смогли продолжать работать.

Напомним, что губернатор Северной столицы Александр Беглов выпустил постановление, согласно которому с 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов.