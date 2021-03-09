Ведущий программы "Гражданин и закон" Станислав Мелейко скончался

Известный петербургский журналист Станислав Мелейко умер 7 марта в возрасте 84 лет. Об этом рассказали в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Союз выразил соболезнования родным и близким ведущего.

С 1970 года Мелейко работал на Ленинградском телевидении. Он стал известным благодаря программе «Гражданин и закон», которая выходила с 1970 по 1996 годы на "Пятом канале". Гостями журналиста были экс-мэр Северной столицы Анатолий Собчак, экс-губернатор Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и бывший зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

С 1997 года был автором и ведущим собственных программ, которые готовил для разных телевизионных и интернет-каналов.