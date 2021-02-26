В здании ФНС на Савушкина появится детсад

Смольный получит здание под новый детсад от ФНС по Петербургу.

Власти города, в свою очередь, помогут улучшить условия работы налоговиков, передает пресс-служба администрации Петербурга.

Так, из здания бывшей школы-интерната на Савушкина, 71 ФНС переедет на новый участок в Приморском районе, где строительство только предстоит. После этого здание на Савушкина переделают под детсад.

В ходе встречи с налоговиками губернатор Александр Беглов отметил, что в 2020 году в бюджет Петербурга налогов поступило на 26,5 млрд руб. больше запланированного.