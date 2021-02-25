В Петербурге тает снег: замечены первые подтопления на магистралях города

Съезд с Васильевского острова на Западный скоростной диаметр затопило - стаял снег, который валил в нашем городе несколько дней. Видеозаписи и фотографии с места событий публикуют жители Петербурга в разных соцсетях.

При этом комментаторы разделились на два лагеря: одна часть шутит о происшествии, вторая волнуется, что за ночь лужа может замерзнуть, превратившись к утру пятницы в настоящий каток.

Подтопления из-за стаявших осадков зафиксировали и на Кольцевой автодороге.

Как писал Санкт-Петербург.ру, начиная с сегодняшнего дня в нашем городе началась оттепель. Вероятно, она продлится до выходных. По данным синоптиков, температура воздуха в четверг днем составит до +4 градусов.