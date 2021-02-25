Правоохранители проводят обыски по делу о махинациях с недвижимостью Смольного

В частных квартирах и офисах коммерческих организаций Петербурга проходят обыски по делу о хищении недвижимости на 300 млн руб. Как пишет АБН, пять объектов, упоминающихся в деле, принадлежат Смольному.

Все они находятся в исторических зданиях Северной столицы.

Фигурантам вменяют подделку документов комитета имущественных отношений и использование поддельных паспортов.

Петербургские СМИ сообщают, что могут быть задержаны уже два подозреваемых.

Как писал Санкт-Петербург.ру, осенью прошлого года власти Петербурга приняли решение не вводить новую кадастровую оценку недвижимости в 2020 году, а вместо этого перенесли ее на несколько лет.