Пользователи заметили, что Пугачева выглядит моложе Орбакайте

Архивный снимок артисток Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой вызвал бурное обсуждение поклонников. Как отметили пользователи, на фото явно наложен фильтр - мать и дочь выглядят очень похоже: и прическами, и гладкостью кожи.

«Фильтр!!! Даже не узнать!!! Ну так омолодили!» — написала одна из пользовательниц.

Некоторые заметили, что дива выглядит моложе дочери:

«У Кристины морщин больше, чем у Аллы. Вот какие чудеса творит пластическая хирургия», — заявил подписчик.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Алла Пугачева не слишком охотно снимается для новых постов своего мужа Максима Галкина, однако иногда она все же попадает на фото вместе с детьми.