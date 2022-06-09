Дистант ухудшил результаты ЕГЭ петербургских школьников

Ученики петербургских школ изменили отношение к учебе. Об изменениях отнюдь не к лучшему говорят учителя.

Как сообщает Neva.Today, уровень подготовки школьников в Северной столице существенно изменился после введение дистанционного обучения в период пандемии. Сказалось это также на баллах ОГЭ и ЕГЭ — они стали ниже. Однако текущие оценки учащихся в среднем по городу стали выше.

Как отметил представитель образовательной отрасли Петербурга, в ходе пандемии налаживать образовательный процесс стало сложнее. В городе по-прежнему существуют дистанционные формы обучения, в частности, смешанная форма. В отношении к учебе некоторых учеников заметна прохлада.

Комитет по образованию Петербурга возглавляет Наталья Путиловская. Вице-губернатор Ирина Потехина курирует деятельность образовательного сектора в Северной столице.