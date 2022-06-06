На «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет в ночь на 25 июня. Его главные зрители — выпускники петербургских школ — снова соберутся на Дворцовой площади, где пройдет концерт популярных исполнителей.

Для школьников и их сопровождающих билеты на праздник «Алые паруса» бесплатны. Остальным зрителям власти советуют смотреть телевизионную трансляцию. Как сообщает «Патрульный Петербурга», на «Авито» уже появились предложения для тех, кому недостаточно такого варианта. Горожанам предлагают билеты на праздник по цене от двух тысяч рублей и обещают беспрепятственный проход.

Однако, как в прошлом году отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, обладателей таких билетов можно привлечь к ответственности, а вычислить их очень легко. Желающие приобрести билеты на «Алые паруса» также часто становятся жертвами мошенников. Продавцы отдают им поддельные билеты или вообще не отдают ничего, хотя и получают оплату.

Еще один вариант просмотра «Алых парусов», который активно предлагают продавцы, — это подъем на городские крыши. Один из авторов объявлений на «Авито» даже посоветовал данный вариант тем, кто хочет посмотреть фейерверк вместе с детьми. Такое развлечение опасно для жизни. Так в 2020 году с крыши сорвались и погибли юноша и девушка. Знакомые говорят, что погибший проводил экскурсии по крышам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что постоянный участник праздника «Алые паруса» — бриг «Россия» пришвартовался к петербургской дамбе.