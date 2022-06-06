«Автодор» заплатит петербуржцу 139 тысяч рублей за поврежденный Mercedes

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение в пользу владельца автомобиля Mercedes-Benz, который получил повреждения из-за падения на него крыши автобусной остановки на проспекте Ленина в Пушкине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Автовладелец припарковал машину и ушел. В итоге судом было установлено, что на упавшую крышу не оказывалось какого-либо физического воздействия.

Ответчиком выступало АО «Автодор», так как на момент падения крыши в 2020 году организация отвечала за содержание остановки.

В итоге суд постановил возместить автовладельцу ущерб в размере 139 100 рублей, а также компенсировать услуги оценки в сумме 3,5 тысяч, представителя — в 25 тысяч рублей и уплаченную государственную пошлину в размере 4 тысячи рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржец отсудил 33 миллиона рублей за технический брак в своем автомобиле.