Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение в пользу автовладельца, который приобрел автомобиль KIA в мае прошлого года. Автомобиль был еще на гарантийном обслуживании, когда в нем сработала система безопасности передних подголовников. При этом никакого удара автомобиля не было.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, для устранения неисправности автовладелец обратился в дилерский центр. Однако получил отказ в гарантийном ремонте из-за неправильно внесенных в базу данных по пробегу автомобиля. В итоге автомобилисту пришлось обращаться в суд.

Подать апелляцию в суд был вынужден и футбольный клуб «Зенит». Как пишет «МК в Питере», команда оспаривает решение об отстранении российских футбольных клубов от международных соревнований.

Петербургский суд признал сработавшие подголовники техническим браком. Производитель автомобиля выплатит владельцу компенсацию в 33 миллиона рублей.