Нюансы новой модели транспортного обслуживания петербуржцам объяснят волонтеры

Второй этап новой модели транспортного обслуживания в Петербурге стартует 1 июня. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, в городе ищут волонтеров, которые расскажут пассажирам об основных особенностях в первые дни.

Волонтеры будут нести дежурство на 200 остановочных пунктах. Пассажирам, которым сложно сориентироваться в нововведениях, они помогут составить оптимальный маршрут с помощью карт на остановках и онлайн-сервисов.

Работа волонтеров будет организована в течение пяти дней. С 1 по 3 июня они будут дежурить на остановках с 7:00 до 11:00. 4 и 5 июня дежурства будут проходить с 9:00 до 13:00.

Волонтеры получат сувениры от Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, благодарственное письмо от организаторов, уникальный носитель для проездного билета «Подорожник» и запись в волонтерскую книжку.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на втором этапе перехода к транспортной модели будет введено 94 новых автобусных маршрута.