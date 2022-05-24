94 автобуса в Петербурге будут ходить по-новому с 1 июня

1 июня в Петербурге начинается реализация второго этапа перехода к новой транспортной модели обслуживания. На данном этапе на дорогах города появится 24 новых автобусных маршрута.

Новые автобусы предусмотрены почти во всех районах Петербурга. Исключение составляют Колпинский, Кронштадтский, Московский и Петродворцовый районы.

Новая модель транспортного обслуживания реализуется в Петербурге с 1 апреля, когда в городе уже были введены новые социальные маршруты и отменены коммерческие. Третий и заключительный этап перехода к новой модели пройдет в июле.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания с 1 июня перестанут ходить более 30 маршруток. Некоторые будут частично или полностью заменены социальными автобусами, другие — закрыты.