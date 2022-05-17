Участницу кражи препаратов для онкобольных в Петербурге приговорили к условному сроку

Кировский районный суд вынес приговор в отношении Марии Добролеж, которую подозревале в краже препаратов для онкологических больных в составе преступной группы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, украденные препараты предназначались для пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». Суммарный ущерб отдеятельности участников группы составил почти 11,5 млн рублей.

Марию Добролеж приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Осужденный за продажу наркотиков и получивший реальный срок петербуржец оставил своей матери неприятный сюрприз. Как пишет ALLNW, в комнате коммунальной квартиры, где сейчас проживает пожилая женщина, нашли склад оружия.

Мария Добролеж свою вину признала, поэтмоу с ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В общей сложности её было предъявлено обвинение в семи эпизодах мошенничества.