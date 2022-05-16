В Министерстве просвещения объяснили школам, как провести последние звонки и выпускные

В Министерстве просвещения выпустили рекомендации для российских школ по проведению последних звонков. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, их рекомендовано провести в традиционном очном формате. Его заявление опубликовало ТАСС.

Те же рекомендации касаются и проведения в школах выпускных вечеров. Они также должны пройти в обычном очном формате 25 июня.

В 2021 году последние звонки в петербургских школах для нескольких классов одновременно можно было провести только на улице. В актовых залах данные мероприятия запретили.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 15 петербургских школ примут участие в проекте «Курчатовские классы».