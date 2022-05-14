15 петербургских школ станут участниками проекта «Курчатовские классы»

15 петербургских школ примут участие в проекте Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда Московского района поручил оказать поддержку школе №703, чтобы та смогла приобрести в рамках проекта оборудование для создания генетической лаборатории.

Школа расположена в новом жилом комплексе Московского района. Она сдана на полгода раньше срока, благодаря чему занятия начались с первого сентября прошлого года. Сейчас в учреждении проходят обучение 600 школьников, а в следующем туда будут ходить уже 900 ребят.

По словам губернатора города, это одна из самых оснащенных и современных школ в Петербурге. Там есть два бассейна и два спортзала, а также мастерские и библиотека.На улице находятся площадки для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом.

Кроме того, в школе есть специальная лаборатория, где можно моделировать физические явления в 3D-формате, делать химические опыты и изучать строение молекул. Также там работают классы робототехники и кабинеты труда с лазерным гравером и станками с ЧПУ.