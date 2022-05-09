Факелы Ростральных колонн горят в Петербурге в честь Дня Победы

В День Победы, 9 мая, в Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Как сообщил вице-губернатор Сергей Дрегваль в своем Telegram-канале, первый раз специалисты ГРО «ПетербургГаз» зажгли их в 10:00. Пламя в чашах будет поддерживаться до 12:00.

Второй раз факелы Ростральных колонн зажгут в 19:00 и будут поддерживать пламы до 23:00. в 21:30 также зажжется праздничная подсветка Дворцового моста. Она будет выполнена в цветах российского триколора.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Дворцовой площади начался Парад Победы. Перед зрителями в строю пройдут более 4 тысяч военнослужащих и курсантов. Также на главной площади Петербурга покажут более 80 единиц военной техники.