На Дворцовой площади идет Парад Победы

Парад Победы в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне начался в 10:00 на Дворцовой площади в Петербурге. В пешем строю по главной площади Петербурга пройдут более 4 тысяч человек. Участие в параде принимают курсанты военных вузов, кадеты и военнослужащие.

Перед зрителями также проедут более 80 единиц военной техники различных видов. Одним из них станет береговой ракетный комплекс «Бастион», который зриетлям петербургского парада продемонстрируют впервые.

В воздушной части парада над центром Петербурга пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор»; транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134; истребители МиГ-31БМ.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на петербургских вокзалах в полдень дадут «Гудок Победы».