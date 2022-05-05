В Петербурге грабителям ювелирных магазинов дали от 8,5 до 10 лет колонии

Суд в Петербурге завершил рассмотрение дела группировки, обвиняемой в разбойных нападниях на ювелирные магазины и почтовые отделения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, все четверо её участников признаны виновными. Группа нанесла общий ущерь в 17 миллионов рублей. Троих петербуржцев и одну уроженку Казани признали виновными в участии в банде, разбое с оружием, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

Женщину отправили на 10 лет в колонию общего режима, а мужчин — на 10; 9 и 8,5 лет в колонию строгого режима.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что женщина не смогла оспорить в суде штраф за отправку незадекларированных леденцов в Израиль.