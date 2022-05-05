Время начала шествия «Бессмертного полка» назвали в Смольном

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Петербурге 9 мая в традиционном очном формате. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский озвучил точное расписание мероприятия.
Участники с фотографиями близких будут собираться в 13:00 возле станции метро «Площадь Александра Невского». В 15:00 начнется шествие.
Маршрут колонны пройдет по Невскому проспекту. Финиширует шествие «Бессмертного полка» на Дворцовой площади.
Как отметил Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, на главной площади города шествие «Бессмертного полка» завершится праздничным концертом ко Дню Победы.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 5 мая в центре города пройдет репетиция Парада Победы. Движение по некоторым улицам будет перекрыто.