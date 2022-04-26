Активисты не сумели добавить лет складу-холодильнику на Шкапина

Куйбышевский районный суд вынес решение по дате постройки склада-холодильника Ледхладокомбината №4 в доме 43-45Е по улице Шкапина. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, активистам, которые пытались оспорить возраст задния, было отказано.

Прошедший в 2014 году техучет определил период постройки задния 1945-1950-е годы. Истцы просили признать документ не влекущим правовых последствий, так как, по их мнению, склад-холодильник был построен в 1909 году.

В 2021 году не представляющее исторической ценности здание на улице Шкапина начали сносить ради строительства жилого комплекса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что следователи начали проверку сноса зданий манежа лейб-гвардии Финляндского полка.