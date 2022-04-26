Петербургский вуз будет носить имя Евгения Зиничева

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы получил имя в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 25 апреля.

В документе уточняется, что решение о названии вуза в честь Евгения Зиничева принято с учетом его заслуг перед отечеством, вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопсности и в целях увековечивания его памяти.

Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября и был похоронен в Петербурге 17 октября.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что имя Евгения Зиничева было присвоено скверу в Московском районе города