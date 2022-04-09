Петербургский сквер назовут в честь погибшего во время службы главы МЧС Зиничева

В Петербурге нескольким безымянным зонам дадут названия. Топонимическая комиссия Петербурга одобрила предложение назвать сквер на улице Гастелло в честь министра МЧС Евгения Зиничева, которые погиб при исполнении служебных обязанностей в сентябре прошлого года. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского.

В правительстве уточнили, что Зиничев родился в Ленинграде и проживал в Московском районе.

Также решением Топонимической комиссии в Петербурге в честь Рудольфа Фурмана назовут еще один сквер. Речь идет об участке на пересечении Песочной набережной и Каменноостровского проспекта. Отмечается, что жизнь и деятельность Фурмана была тесно связана с Петроградским районом.

Также на карте города появится сквер сподвижника Петра Великого Вилима Геннина на площади Свободы в Сестрорецке.