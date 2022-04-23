Первомайского шествия в Петербурге не будет

Власти Петербурга в нынешнем году не согласуют проведение первомайских шествий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Причиной отмены шествия является 121-е постановление Смольного, которое поределяет связанные с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу ограничения. Согласно недавно внесенным в него изменениям, касающиеся массовых мероприятий ограничения были продлены до 15 мая.

Коронавирус «отменяет» первомайские демонстрации в Петербурге третий год подряд.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что начало туристического сезона в городе отметят Фестивалем ледоколов.