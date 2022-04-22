Фестиваль ледоколов в Петербурге приурочили к открытию нового туристского сезона

Открытие летнего туристского сезона будет отмечать Петербург с 30 апреля по 2 мая. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, что горожан ждут торжественные и развлекательные мероприятия.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с 30 апреля по 2 мая на Дворцовой площади будет работать мультимедийный павильон. Для посетителей подготовили технологичные инсталляции, интерактивные развлечения и необычные экспонаты.

Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге 1 и 2 мая. Традиционный вальс буксиров можно будет наблюдать с набережной Лейтенанта Шмидта. Также пройдет парад «Метеоров».

1 и 2 мая на Заячьем острове состоятся веселые забеги для участников младше 12 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 22 апреля в городе начинают работать фонтаны.