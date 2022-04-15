Обвинение просит отправить экс-депутата Резника на год в колонию-поселение

В одном из петербургских судов состоялось заседание по делу бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника. Как сообщает телеканал 78, сам экс-парламентарий свою вину не признал и отказался участвовать в судебных прениях. Последнее он мотивировал необходимостью ознакомиться с протоколами заседаний. Переносить заседание судья не стала.

Следствие считает, что экс-депутат не позднее 9 марта 2021 приобрел наркотическое вещество без цели сбыта. Максим Резник назвал дело сфабрикованным и политически мотивированным, а предъявленное ему обвинение неконкретным.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что экс-депутат через суд требовал у Следственного комитета 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге ему присудили 30 тысяч рублей.