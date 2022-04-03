Жертв теракта в метро вспоминают в Петербурге 3 апреля

В пятилетнюю годовщину теракта в петербургском метрополитене на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» горожане вспоминают погибших. Жертвами взрыва в вагоне поезда тогда стали 15 человек.

Самодельную бомбу привел в действие террорист-смертник. Машинист сумел довести поезд до станции.

В 15:40 петербургский метрополитен был закрыт на вход и выход. Пассажиры снова смогли воспользоваться им только на следующий день.

Пострадавшими признали 103 человека. В декабре 2019 года суд приговорил фигурантов уголовного дела о взрыве в петербургском метро к различным срокам наказания: от пожизненного заключения до 19 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на телеканале «Санкт-Петербург» покажут документальный филь о трагедии.