Уволенная «за Хармса» учительница назвала ложной информацию о своей судимости

Педагог Серафима Сапрыкина, которую, по её словам, вынудили уволиться из гимназии №168 из-за чтения старшеклассникам стихов Хармса и Введенского, опровергла наличие у себя судимости. Опровержение она опубликовала на своей странице в Facebook, приложив к посту справку об отсутствии судимости, выданную ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию, что Серафима Сапрыкина была осуждена на два года лишения свободы условно в Волгограде в 2008 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Далее она якобы изменила имя и фамилию, приехала в Петербург и потеряла паспорт, чтобы оформить новый. Таким образом у педагога якобы получилось скрыть судимость.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Серафима Сапрыкина рассказала о своем увольнении из гимназии №168 в феврале, однако сам эпизод имел место в начале декабря. По версии педагога, её уволили за чтение детям стихов поэтому Серебряного века. Директор якобы назвала Александра Введенского и Даниила Хармса «врагами народа».