Тик Ток стал причиной для увольнения молодой петербургской учительницы

Руководство школы №630, где работала молодая учительница русского языка и литературы, потребовало удалить аккаунт в популярной сети Тик Ток. Дарина Счастная не согласилась на это и написала заявление об увольнении.

Аккаунт в Тик Токе Дарина вела о школьных буднях учителя, а также иногда снимала ролики со своими учениками. Кроме того, учительница использовала этот аккаунт в учебных целях, подталкивая учеников создавать профили писателей в соцсетях.

Однако одного из родителей это не устроило. Видео, где Дарина с мужем танцует в банных халатах, посчитали порнографическим. Уволившись, бывшая учительница прошла курсы по наращиванию ресниц, а также отправилась отдыхать в Великий Новгород.