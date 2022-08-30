«Почта России» в первом полугодии потеряла 19,5 млрд рублей

В первом полугодии 2022 года в шесть раз вырос совокупный убыток "Почты России". В компании это объяснили сезонностью бизнеса и разницей в курсе валют. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

Убыток вырос с 3,5 миллиардов рублей до 19,5 миллиардов рублей. В "Почте России" данные потери связали с сезонностью бизнеса, нестабильностью валюты, ростом расходов на пчтовые отправки и подоражанием логистики. Общая часть доходов складывается во время "высокого сезона", который идет с сентября по декабрь.

При этом выручка от продаж за первое полугодие увеличилась всего на 2,7 процента до 107 миллиардов рублей. Также на 24 процента выросла операционные расходы компании - до 131,4 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных клиентов "Почты России".