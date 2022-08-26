Коммунальные услуги в Петербурге в 2023 году могут подорожать на 3-9%

В следующем году в Петербурге от 3 до 9 процентов могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает Regnum, ссылаясб на данные Смольного, которые представлены к началу слушаний городского бюджета на 2023 гол.

В начале июля следующего года в зависимости от типа дома можно ожидать роста коммунальных тарифов на 7,7 - 7,8%. Значительно подорожать может электроэнергия - в среднем на девять процентов.

Также могут вырасти и тарифы отопления и горячего водоснабжения - на 8%. Сейчас для петербуржцев одна гигакалория стоит 1947,79 рубля, а может вырасти до 2103,61 рубля.

Меньше всего рост цен скажется на тарифах на газ и вывоз мусора.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в июле этого года в Петербурге уже повышались тарифы на коммунальные услуги. Так, водоснабжение выросло на 1,7%, газоснабжение - на 3,2%, теплоснабжение - на 3,6%, а электроэнергия - на 5,0%.