Платежи за коммунальные услуги повысятся в Петербурге на 5% с 1 июля

В Северной столице с 1 июля повысятся тарифы на коммунальные услуги. Плата за ЖКХ увеличится на 5%.

Правительство РФ установило предельный индекс для города в размере 6,3%, превышать который нельзя.

Водоснабжение и водоотведение подорожает на 1,7%, теплоснабжение – на 3,6%, газоснабжение – на 3,2%, электроэнергия – около 5%. Плата за вывоз мусора составит 8,32 рубля за один квадрантный метр.

Между тем в Госдуме РФ предложили ввести новую строку в квитанциях ЖКХ. Как сообщает АБН, парламентарий Разворотнева заявила, что необходимо включить в перечень коммунальных услуг текущий ремонт, работы в рамках которого будут согласовывать с собственниками.

Как сообщили в администрации Петербурга, платеж на все коммунальные услуги вырастет не более чем на 5%, что в три раза ниже уровня текущей инфляции – 16,5%.