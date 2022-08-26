Санкции повлияли на заработки петербургских вебкам-моделей

Жительницы Петербурга, оказывающие виртуальные интим-услуги иностранцам, заявили о падении доходов. Россию покинули часть стриминговых сервисов, а другие подняли комиссию для наших соотечественниц.

Как сообщает Neva.Today, чаще всего девушки выступают перед иностранцами из-за опасения, что россияне могут шантажировать "моделей" интимными видео. В свзи с этим деньги идут из-за рубежа, а гонорары зависят от курса доллара. В качестве комиссии часть суммы забирает стриминговый сервис.

По словам близкого к индустрии источника, самый популярный стриминговый сервис ушел из России, что нанесло самые большие убытки. На других площадках продолжают сотрудничество с моделями, но подняли комиссию. Также он уточнил, что прибыль моделей зависит от курса доллара. Его дешевизна сейчас не способствует доходу вебкамщиц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы нашли нелегальный способ ездить в Европу на шоппинг.