Документы в суд разрешать подавать онлайн или через МФЦ

Россияне теперь смогут подавать документы в суд через онлайн из дома или в МФЦ, не обращаясь туда с заявлением лично. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Как рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, которое занималось разработкой документа, проект подготовили по результатам проведенного ведомством пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС "Провосудие". Сделано это было совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации и регионами Российской Федерации. В рамках проекта предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского соглашения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в МФЦ Петербурга теперь можно оформить визу. Срок ожидания составит до 70 дней.