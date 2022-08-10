Блогер-отец рассказал о поездке с детской коляской на новых автобусах в Петербурге

Одной из самых обсуждаемых тем этим летом в Петербурге стала транспортная реформа. Блогеры также заинтересовались ей. Илья Челак, который известен как Батя года, рассказал о своем опыте езды на новом лазурном автобусе с детской коляской.

Блогер опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" соответствующий пост. Илья рассказал, что раньше ему было неудобно ездить с детьми на маршрутках. По его словам, там было тесно и душно, а коляску некула поставить - её приходилось умещать среди сидений.

После замены этого неудобного вида транспорта на социальный, он решил проверить удобства и проехался всей семьей на новом автобусе. Он заявил, что разница колоссальная, а теперь по городу можно комфортно передвигаться с коляской. Новые атвобусы просторные, и там есть специальные места для колясок.

"Дочке очень понравилось кататься, эдакая большая биби, у ребенка был восторг", — поделился он.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по маршрутам №№ 260 и 269 в Петербурге впервые вышли лазурные автобусы.