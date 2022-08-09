Петербуржцы просят вернуть Советской улице историческое название

Уже около 20 лет идут разговоры о переименовании Советской улицы в Рождественскую. Такие предложения выдвигали активисты, члены топонимической комиссии, общественники и жители города.

Как сообщает Neva.Today, основатель проекта "Набат Утраченного" Станислав Савушкин заявил, что название улицы является не просто набором букв, а частью культурного и исторического ландшафта. По его словам, процесс возвращения исторической топонимики тормозит отсутствие у городских властей политической вли.

Также за возвращение исторических названий выступали и депутаты Законодательного собрания Петербурга. Как рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, возвращение улицам Петербурга их исторических названий - вопрос не политический, а исторический. Он считает, что улицы и города должны носить имена, которые им даны при рождении.

Мнения жителей же разнятся: кто-то хочет жить на Советской улице, а кто-то на Рождественской. Но большинство склоняется к тому, что смена названия освежило бы культурную память жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы предложили импортозаместить название трассы “Кола”.