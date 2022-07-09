Петербуржцы предложили импортозаместить название трассы “Кола”

Петербургские автомобилисты выразили свое недовольство по отношению к названию федеральных трасс. Кто-то предлагает свое варианты названия, например “Квас” вместо “Кола”. Но есть ли на самом деле связь между американской газировкой и российской федеральной дорогой и откуда произошло такое название?

Как рассказала Neva.Today российская автодорога получила свое название вовсе не из-за напитка. Дорога общего пользования федерального значения Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Борисоглебск (норвежская граница) до того, как получила название “Кола” в 1991 году, называлась, как маршрут М-18.

Общая протяженность трассы составляет 1 592 километров и связывает Ленинградскую, Мурманскую область и Карелию.

Автомобильное сообщение от Ленинграда до Мурманска решили строить в 1958 году. После подписания Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, начали проектировать трассу специалисты института «Ленгипротранс» Минтрансстроя СССР.

В Петербурге “Колу” часто называют “Мурманской” трассой или же Мурманским шоссе.

И свое название трасса берет от Кольского залива, на котором стоит Мурманск. Вверх по течению располагается небольшой город Кола — исторический центр Кольского полуострова с населением 9 431 человек (2022). Именно оттуда с севера на юг протянулась трасса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эксперт рассказал о том, как безбарьерная система оплаты проезда на будущей трассе М-49 повлияет на пробки.