Новый генплан Петербурга включает аэропорт, научный центр и скоростную железную дорогу до Москвы

Жители Петербурга могут ознакомиться с новым проектов Генерального плана города. Авторы проекта считают, что новые идеи помогут облегчить жизнь петербуржцам в различных областях.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, которая опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре, новый Генеральный план подразумевает зонирование и строительство новых десяти объектов высшего образования. Так, речь идет о строительстве объектов на территории петербургского университета и инновационного научно-технологического центра "Невская дельта". В итоге у города появится в совокупности 30 тысяч рабочих мест.

Планируют построить аэропортовый комплекс "Левашово". Предполагается, что его пропускная способность составит 250 пассажиров в час.

Также в Петербурге хотят развить водный транспорт - реконструировать объекты Большого порта. Кроме того, собираются построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Санкт-Петербург. Авторы проекта считают, что такой транспорт позволит повысить мобильность населения и способствует развитию межрегиональных экономических и культурных связей.

За пределы города также хотят вынести магистральный газопровод, а в Выборгском районе появятся новые электроподстанции и линии электропередачи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге стартовал прием замечаний и предложений к Генплану.