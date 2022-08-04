В Петербурге стартовал прием замечаний и предложений к Генплану

В Санкт-Петербурге, 4 августа 2022 года, стартовал прием предложений и замечаний к проекту нового Генерального плана города.

Как сообщили в Смольном, отправить пожелания может любой петербуржец. Ознакомиться с проектом Генерального плана можно с 4 по 10 августа на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Все замечания и предложения будут рассмотрены специалистами и вынесены для окончательного рассмотрения в Законодательном собрании Петербурга.

От Генерального плана будет зависит то, насколько комфортным для проживания и работы будет Петербург в будущем. Расчетный срок проекта до 2040 года. Также в него заложен прогноз по развитию города еще на десять лет вперед.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге крупные инвесторы смогут без слушаний поменять генеральные планы и правила землепользований и застройки до конца 2022 года.