Музыканты прокомментировали новый законопроект об уличных выступлениях в Петербурге

Для уличных музыкантов в Петербурге собираются ввести новые ограничения. Артисты рассказали, чем это может обернуться для них самих и для города. Об этом сообщает Neva.Today.

На встрече с городским правительством губернатор города Александр Беглов 21 июля одобрил законопроект о запрете музыкальных выступлений на петербургских улицах без согласования с властями.

В городской администрации заявили, что сохранят популярные места для уличных музыкантов, в том числе около станций метро в историческом центре, но их разделят на два типа. В одних местах можно будет пользоваться ударными инструментами и усилителями, а в других нет.

Как рассказал уличный музыкант Саша Джемующий, законопроект нужен, если даст артистам кроме ограничений еще и защиту от беззакония. По его словам, некоторые акустические инструменты звучат громче, чем подзвученные электрические. Он выразил надежду, что на карте сохранится максимум мест, где можно будет выступать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за первое полугодие 2022 было рассмотрено более 1200 уведомлений об уличных выступлениях.