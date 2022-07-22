Новый закон для уличных музыкантов одобрили в Петербурге

В Петербурге одобрили проект закона об организации и проведении уличных выступлений на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, выступления уличных музыкантов для Петербурга уже давно стали традицией. Он уточнил, что жители и гости города благожелательно относятся к их выступления, но нередко поступают жалобы на шум и скопление слушателей.

За первое полугодие 2022 было рассмотрено более 1200 уведомлений об уличных выступлениях, но регулировавшие их правовые акты устарели. Теперь же уличные выступления должны согласовывать с администрациями районов и Комитетом по культуре. Беглов отметил, что традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать, ведь без них трудно представить центр города. Однако нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Смольный установит регламент и штрафы для уличных музыкантов.