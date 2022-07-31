В Петербурге закрыли на вход станцию метро "Адмиралтейская"

В петербургской подземке не справляются с потоком пассажиров, которые хлынули на станцию метро "Адмиралтейская" в День Военно-морского флота. На вход закрыли вестибюль. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Решение о закрытии станции метро "Адмиралтейской" на вход было принято в связи с увеличением пассажиропотока. Только на выход станция работает с 10:17. Не уточняется, когда ограничения снимут. "Мойка78" ранее писала о том, что в пресс-службе петербургского метро сообщили, что введение каких-либо ограничений на станциях "Горьковская" и "Адмиралтейская" пока не ожидается. Однако в подземке уточнили, что при увеличении пассажиропотока могут изменить режим работы станций.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в честь Дня ВМФ в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн. Дворцовый мост в ночь на 1 августа также засияет.