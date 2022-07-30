В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

В День ВМФ Петербург облачится в праздничную подсветку. Факелы Ростральных колонн дважды зажгутся в честь события.

Как сообщает пресс-служба Смольного, они будут гореть с 10:00 до 14:00 во время проведения Главного военно-морского парада, а также вечером с 21:00 до 23:00.

Дворцовый мост в ночь на 1 августа также засияет. Его окрасят в цвета Андреевского флага. Переправа с 22:10 до 00:45 предстанет в белом и синем цвете. Вместе с ней украсят и Большой проспект Петроградской стороны. Фонари на участке от улицы Ленина до Введенской получат синее световое оформление, а на остальных они будут сиять белым цветом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что президент России Владимир Путин посетит Петербург по случаю Дня ВМФ. Глава государства примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ.