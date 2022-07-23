На цветочном фестивале в Павловске покажут пятиметровый «Царь-букет»

В субботу, 23 июля, в Павловске стартует ежегодный фестиваль "Императорский букет". Горожане смогут полюбоватьсся цветниками в течение двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.

По её словам, в этом году на фестивале представят уникальную цветочную композицию из двух тысяч цветов в честь 350-летия Петра I. Пятиметровый "Царь-букет" из роз, гортензий и хризантем посвятили императору. Посмотреть на него можно будет в храме Дружбы. В рамках фестиваля гостям проведут экскурсии, а детям будут читать сказки.

Фестиваль впервые пройдет в формате прогулки. Посетители смогут пройтись по парку с текстовым и музыкальным сопровождением. Событие будет разворачиваться на шести площадках. Среди них Розовый павильон, Итальянская лестница, храм Дружбы и Круги Бренна.

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