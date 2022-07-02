В парке “Россия — моя история” отрылась выставка посвященная 90-летию Тарковского

В историческом парке “Россия — моя история” состоялось открытие выставки посвященной 90-летию культового советского режиссера Андрея Тарковского. Выставка получила название «Ни слова о себе…» и будет проходить до конца июля.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в экспозицию входят работы Яна Антонышева, которые раскрывают образы и символику режиссера через призму авторского видения художника. Все работы выполнены в пастельной технике.

Большая часть картин создавалось в местах, где жил и трудился Тарковский. Работа “Букет Тарковского” была выставлена впервые. Художник внес последние штрихи в эту картину прямо во время церемонии открытия.

По словам Яна Антонышева работы несут для него особое значение, так как он сам является большим почитателем творчества великого мастера советского кинематографа.

Начальник отдела экспозиционной и выставочной деятельности парка Роман Залесов рассказал, что выставка призвана не только рассказать о Тарковском и привлечь внимание к его творчеству и биографии, но также рассказать о актерах и символизме.